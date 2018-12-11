Украина КАРТА Что сейчас происходит в зоне ООС на Донбассе

2018-12-11 10:13 249

За минувшие сутки сепаратисты Донбасса 12 раз нарушили режим прекращения огня, применяя запрещенное минскими соглашениями вооружение.

Как сообщили в штабе ООС, огонь велся из минометов калибра 120 мм по позициям Объединенных сил неподалеку Новоалександровки на Попаснянском направлении и в районе населенного пункта Пески, что на Донецком направлении.

Также из минометов калибра 82 мм сепаратисты обстреляли позиции Объединенных сил в районе хутора Вольный на Попаснянском направлении, Зайцево на Горловском направлении, шахты Бутовка, Пески на Донецком направлении.

Зафиксированы обстрелы из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по населенным пунктам Новозвановка на Попаснянском направлении, Марьинка, Березовое, Невельское на Донецком направлении и Чермалык на Мариупольском направлении.

"В ходе боевых действий, 10 декабря, ни один военнослужащий Объединенных сил не получил ранения", - доложили в штабе ООС.

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