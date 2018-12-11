Украина Супрун рассказала, какие медуслуги в поликлиниках станут платными

2018-12-11 19:30 567

В 2019 году в сфере предоставления медуслуг в поликлиниках произойдут изменения. В частности, обращения к узкопрофильным специалистам, а также анализы, инструментальные исследования (рентгены, УЗИ и другие) без направления семейного врача, терапевта или педиатра станут платными.

Об этом написала исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в соцсети Facebook, передает Голос.

"Со второй половины 2019 за медицинские услуги в поликлиниках начнет платить Национальная служба здоровья. Тогда без направления семейного врача медицинские услуги в учреждениях, которые получают оплаты от Нацслужбы здоровья, будут для пациентов платными. Обращение без направлений будут оплачиваться НСЗУ только в строго определенном перечне случаев", - написала она.

"Довольно часто случается - люди думают, что им лучше идти к узким специалистам, но ошибаются в специалисты. Без медицинского образования невозможно самостоятельно установить себе диагноз и выбрать врача, который может помочь. Семейный врач лучше поможет разобраться в проблеме и, если не способен будет ее решить, то точно подскажет - кто способен", - объясняет Супрун эти нововведения.

По словам и.о. министра, сейчас попасть к ЛОРу, хирургу или иным узкопрофильных специалистам без направления семейного врача, терапевта или педиатра нельзя.

"Но практика обращений к узкопрофильным специалистам напрямую без направлений очень распространена", - утверждает и.о. министра.

В то же время, с июля 2019 начнет действовать программа "Бесплатная диагностика", в которой смогут принять участие коммунальные и частные поликлиники и поликлинические отделения при больницах. В программу войдут более 50 медицинских услуг - анализов, инструментальных исследований (рентгены, УЗИ и другие) и услуг узкопрофильных специалистов. Эти медицинские услуги на 100% оплатит Национальная служба здоровья.

"Услуги можно будет бесплатно получить только по направлению семейного врача, терапевта, педиатра. Пациент может сам выбрать медучреждение, в котором будет получать медицинские услуги программы "Бесплатная диагностика". Главное условие - это заведение должно быть присоединено к программе. С июля 2019 ищите наклейки "Бесплатной диагностики" на дверях вашей поликлиники", - сообщила Супрун.