В магазинах Украины запрещены бесплатные пластиковые пакеты - во что теперь паковать продукты

С сегодняшнего дня в Украине запрещено распространение в магазинах бесплатных пластиковых пакетов. Один пакет будет стоить минимум 2 гривны. Соответствующие нововведения предусматривает закон Об ограничении обращения пластиковых пакетов на территории Украины.
Кабинет министров Украины установил минимальные розничные цены на пластиковые пакеты:
Распространение пластиковых пакетов будет караться штрафом от 1700 до 3400 гривен. За повторное нарушение будет взиматься штраф от 3400 до 8500 гривен.
Требования закона не распространяются на биоразлагаемые пластиковые пакеты и сверхтонкие пластиковые пакеты, предназначенные для упаковки свежей рыбы, мяса, сыпучих продуктов.
Вместо пластиковых пакетов, которые сейчас распространяются в супермаркетах бесплатно, можно использовать многоразовые пакеты-сетки, которые подходят для овощей и фруктов. Их стоимость до 40 гривен.