Мир В США женщина спустя девять лет нашла кольцо, упавшее в унитаз

2018-12-11 21:00 159

В США жительница города Сомерс-Пойнт, штат Нью-Джерси, Пола Стэнтон вернула свое обручальное кольцо с бриллиантом, которое 9 лет назад она случайно уронила в унитаз, пишет Miami Herald.

Отмечается, что женщина утратила драгоценное украшение в 2009 году. В тот момент она мыла туалет. Пола заметила пропажу, когда было уже поздно - унитаз смыл обручальное кольцо. Тогда женщина решила, что утратила его навсегда.

Однако спустя девять лет коммунальный рабочий Тед Гоголь, проводя ремонтные работы возле канализационного люка в 120 метрах от ее дома, заприметил в грязи блестящий предмет, который оказался золотым кольцом.

Рабочий предположил, что он нашел то самое кольцо, которое три года назад упомянула Стэнтон, и вернул пропажу женщине.

Пола Стэнтон рассказала, что прокипятила украшение в перекиси водорода и лимонном соке и теперь вновь его носит