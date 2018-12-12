Украина КАРТА Зафиксирована огневая активность сепаратистов на Мариупольском направлении

2018-12-12 12:16 216

За минувшие сутки сепаратисты Донбасса  11 раз нарушили режим прекращения огня, применяя запрещенное минскими соглашениями вооружение.

В штабе ООС сообщили, что были ранены двое украинских военных. Сепаратисты открывали огонь из минометов калибра 82 мм по позициям Объединенных сил недалеко от населенного пункта Опытное на Донецком направлении.

Также велся огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по населенным пунктам Зайцево, что на Горловском направлении, Марьинка, Красногоровка, Невельское, Новомихайловка, Славное, Северное - на Донецком направлении и по населенному пункту Чермалык на Мариупольском направлении.

 

 

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