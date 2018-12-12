Глава Google ответил в Конгрессе США почему на запрос " Idiot" поисковик выдает фото Трампа

Гендиректор Google Сундар Пичаи во время слушаний в Конгрессе США объяснил, почему при вводе запроса Idiot (идиот) поисковик выдает фотографии американского президента Дональда Трампа.
Соответствующий вопрос задала конгрессмен-демократ Зои Лофгрен.
"Если ввести в поиск слово "идиот", он выдаст фотографии Дональда Трампа. Я только что это сделала, как такое происходит?" - спросила Лофгрен.
В ответ Пичаи пояснил, что каждый раз, когда пользователи вводят слово в поиск, он сканирует миллионы страниц результатов, которые автоматически ранжируются по двум сотням параметров, включая популярность, актуальность и свежесть.
В то же время гендиректор уточнил, что сотрудники компании не управляют результатами поиска вручную.