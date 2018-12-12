Украина Итоги 2018: что украинцы искали в Google

2018-12-12 18:45 114

Googlegram составила рейтинг самых популярных запросов украинских пользователей Google за 2018 год, проанализировав миллионы поисковых запросов.

Об этом пишет ZN.UA

Отмечается, что самым популярным запросом 2018 года в украинском Google стал «ЧМ 2018» – чемпионат мира по футболу. Затем следует «новый сезон сериала «Мажор», и «конкурс Евровидение-2018».

Кроме того, украинских пользователей Google традиционно интересовали новые фильмы года, сериалы «Школа» и «Полицейский с Рублевки» и Олимпиада 2018.

Среди персон, в Google украинцы искали: Марина Поплавская, Егор Крид, Иосиф Кобзон, Борис Апрель/Зианджа, Xxxtentacion, Стивен Хокинг, Меган Маркл, Александр Усик, Александр Захарченко, Надежда Савченко.

Среди художественных фильмов пользователи поисковика чаще искали: Веном, Монстры на каникулах 3, 50 оттенков свободы, Мстители: Война бесконечности, Дэдпул 2, Джуманджи. Зов джунглей, Тихоокеанский рубеж 2, Фантастические твари: Преступления Гриндельвальда, Красотка на всю голову, Скажене весілля.

Самыми популярными запросами среди сериалов стали: Мажор 3 сезон, Школа 2 сезон, Полицейский с Рублевки 3 сезон, Домашний арест, Ивановы Ивановы 3 сезон, Молодежка 5 сезон, Гранд Лион, Ольга 3 сезон, Ривердейл, Дві матері.

Покупкой года назвали: Бейблэйд, Т2, Укрзалізниця билеты, МАУ билет, Iqos, Биткоин, Колонка jbl, Беспроводные наушники, Айфон 8.

ТВ-шоу года, согласно запросам, названы: Евровидение 2018, Холостяк 8, Голос країни 2018, Танці з зірками 2018, Замуж за Бузову, Лига смеха 2018, Оскар 2018, МастерШеф 8, Наречена для тата, Одруження наосліп 2018.

Самыми популярными запросами с вопросами «Що таке?/Что такое?» ситали: биткоин, корь, томос, реинтеграция, NFC, криптовалюта, эщкере, чсв, дифтерия, томбой.

Запрос с вопросом: «Чому?/Почему?» украинцы искали: задерживают пенсию, мясо коровы называется говядиной, нет связи МТС, в Одессе желтый снег, вянут перцы в теплице, задерживают детские пособия, отекают ноги, мундиаль так называется, Украина не голосует на Евровидении, Пасха в разные дни.

С вопросом «Як?/Как?» искали: скачать видео с ютуб, сделать слайм, удалить инстаграм, подключить Т2, заработать деньги в интернете, ухаживать за орхидеей, покрасить яйца на Пасху, зайти в ВК, дозвониться оператору Киевстар, как удалить фейсбук.