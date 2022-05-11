ВОЙНА В Украине Тарифы на коммуналку заморожены, Шмыгаль объяснил, что ждет украинцев: "Любое повышение..."

2022-05-11 21:30



В Украине на время войны и послевоенный период планируют заморозить тарифы на коммунальные услуги.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем официальном телеграм-канале.

Правительство подаст в Верховную Раду законопроекты, которые предусматривают мораторий на повышение тарифов на период военного положения и 6 месяцев после его завершения.

"Тарифы на газ и его распределение, а также на тепло и горячую воду не будут расти. В эти сложные дни любое повышение тарифов точно не ко времени",-заявил Шмигаль.

Ранее сообщалось, что, согласно прогнозам Национального банка Украины и Министерства экономики, к концу 2022 года инфляция составит 20%. Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Премьер уточнил, что привязка инфляции к курсу доллара – это стереотип, и здесь нет прямой зависимости.

"Зафиксированный курс НБУ не означает, что мы не имеем рыночного курса и что мы его не видим. Мы все прекрасно видим, что сегодня курс колеблется в районе 32-33 гривен/доллар", — заявил Шмыгаль.