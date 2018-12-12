Мир Экс-адвокат Коэн обвинил Трампа в грязных делах и на три года сел в тюрьму

2018-12-13 13:44 126

Американский суд приговорил экс-адвоката президента США Дональда Трампа Майкла Коэна к трем годам тюремного заключения по обвинениям в нарушении правил финансирования избирательной кампании.

Как сообщает телеканал ABC, в суде Коэн обвинил Трампа в том, что он заставил его "идти по пути тьмы" и "покрывать его, когда он проворачивал свои грязные дела".

Адвокат ранее заявлял, что принимает на себя всю ответственность за преступления, включая финансовые нарушения и ложные показания Конгрессу США.

Коэн является фигурантом дела специального прокурора Роберта Мюллера, ведущего расследование о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года в США и связей между предвыборным штабом Трампа и РФ.

Напомним, Коэн является первым человеком из близкого окружения Трампа, которого посадили в ходе этого расследования.