Экс-адвокат Коэн обвинил Трампа в грязных делах и на три года сел в тюрьму

Американский суд приговорил экс-адвоката президента США Дональда Трампа Майкла Коэна к трем годам тюремного заключения по обвинениям в нарушении правил финансирования избирательной кампании.
Как сообщает телеканал ABC, в суде Коэн обвинил Трампа в том, что он заставил его "идти по пути тьмы" и "покрывать его, когда он проворачивал свои грязные дела".
Адвокат ранее заявлял, что принимает на себя всю ответственность за преступления, включая финансовые нарушения и ложные показания Конгрессу США.
Коэн является фигурантом дела специального прокурора Роберта Мюллера, ведущего расследование о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года в США и связей между предвыборным штабом Трампа и РФ.
Напомним, Коэн является первым человеком из близкого окружения Трампа, которого посадили в ходе этого расследования.