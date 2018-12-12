Украина В 2019 году Нацбанк сильно упростит процедуру обмена испорченных гривен

2018-12-14 08:25 204

В пресс-службе НБУ пояснили, что делать со старыми, порванными, грязными, изношенными или подпорченными другим способом деньгами. Так, с 2019 года такие банкноты, кроме подразделений Нацбанка, можно будет сдавать в "Ощадбанк", "ПриватБанк" и "Райффайзен Банк Аваль".

"Значительно изношенные банкноты гривны от физических и юридических лиц в регионах, где отсутствуют подразделения Национального банка, будут принимать уполномоченные банки, которые имеют полномочия на хранение запасов наличности Национального банка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на данный момент подразделения НБУ сохранились в Днепропетровской, Запорожской, Одесской, Харьковской, Хмельницкой, Львовской областях и в Киеве.

"Речь идет о значительно поврежденных банкнотах, которые утратили платежные признаки в результате пожаров, наводнений, загрязнения химикатами и тому подобное. Уполномоченные банки не будут обследовать такие банкноты. Они будут паковать их с максимальным сохранением целостности и передавать в Национальный банк как сомнительные для проведения исследований вместе с заявлением и соответствующей справкой об изъятии/принятии банкнот для исследования", - уточнили в Национальном банке.