Украина Из-за упавшего под Киевом дерева сорван график движения поездов и электричек

2018-12-13 11:13 171

В Украине возможны задержки отдельных пассажирских поездов западного направления из-за поваленного дерева и оборванных контактных сетей, что произошло в Киевской области.

"Из-за падения дерева в Киевской области, в результате чего были оборваны железнодорожные контактные сети, в пути задерживается ряд пассажирских поездов", - сообщает пресс-служба Укрзализныци.

При этом в УЗ уточнили, что инцидент произошел в 5:12 на 51 км перегона Клавдиево-Бородянка.

Сейчас железнодорожники работают над восстановлением участка. В 7:12 было восстановлено напряжение по парной колее участка и начат пропуск поездов.

"В дороге задерживаются некоторые пригородные поезда и дальнего сообщения, в частности, поезда №98 Ковель - Киев, №705 Киев - Перемышль, №92 Львов - Киев", - доложили в железнодорожном предприятии.