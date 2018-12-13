Украина В зоне ООС на Донбассе относительное затишье - число обстрелов резко упало

2018-12-13 12:14 117

За минувшие сутки сепаратисты семь раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, потерь среди личного состава нет.

"12 декабря российские оккупационные войска 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник продолжает применение вооружения, запрещенного минскими соглашениями. В результате боевых действий ни один украинский военный не пострадал", – сообщили в штабе ООС в Facebook.

Террористы Донбасса открывали огонь из минометов калибра 82 мм по позициям ООС возле населенного пункта Крымское - на луганском направлении и в районе поселка Чермалык на мариупольском направлении.

Незаконные вооруженные формирования вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по населенным пунктам Старогнатовка, Авдеевка, Тарамчук - на донецком направлении.

По данным украинской разведки, в течение суток 2 боевика получили ранения.

"С начала текущих суток враг открывал огонь из минометов калибра 82 мм в районе населенного пункта Гнутово на донецком направлении. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет", – добавили в штабе ООС.