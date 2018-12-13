Политика Евробляхеры нашли новую лазейку в законе - встают на консульский учет

2018-12-13 15:13 207

Водители автомобилей на иностранной регистрации массово становятся на временный консульский учет при дипучреждениях Украины за рубежом, чтобы обойти необходимость растаможивания транспортных средств.

"В последние дни в консульских подразделениях дипломатических учреждений Украины в странах Европы резко увеличилось число случаев становления на временный консульский учет, занимающий 90% общего количества всех осуществляемых консульских действий", - рассказала руководитель консульского отдела посольства Украины в Варшаве Светлана Крыса, передает Укринформ.

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Каждый день с часа ночи под консульским отделом в Варшаве собирается толпа в 300 человек, желая стать на консульский учет. Он позволяет осуществлять многократное (каждые пять дней), а также транзитное (до 10 дней) пересечение границы, а также дает право на пребывание "евробляхи" в Украине без выезда за границу до 60 дней.

Стать на временный консульский учет за рубежом могут владельцы годовых виз, а также те, кто имеет разрешение на временное и постоянное проживание в Польше.

Учитывая, что за день отдел максимально может принять примерно 150-160 человек, "евробляхеры" сильно усложняют жизнь гражданам Украины, которые приходят в отдел по другим вопросам.

Постановка на временный консульский учет создает еще одну проблему. Консул объяснила, что водители автоматически вносятся в список избирателей при консульском учреждении и не смогут голосовать по месту жительства в Украине.

"Потом эти люди придут голосовать по месту жительства в Украине, не смогут это сделать и будут говорить, что у них забрали право голоса", - отметила Крыса, добавляя, что в консульстве все же предупреждают их о невозможности затем голосовать в Украине.

По мнению дипломата, нужно вносить изменения в нормативные акты, чтобы консульский учет не был привязан к ввозу транспортных средств.

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