Украина Сегодня из-за снегопада без света остаются 40 украинских городов и сел

2018-12-14 11:12 99

Сегодня снова снегопад, но спасатели восстанавливают электроснабжение оставшихся 40 населенных пунктов в двух областях: Черниговская - 38, Кировоградская - 2.

По состоянию на данное время, без электроснабжения в результате непогоды остаются 40 населенных пунктов в Украине. 

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"Бригадами облэнерго продолжается работа по восстановлению электроснабжения 40 населенных пунктов в двух областях, а именно: Черниговская - 38, Кировоградская - 2", - сообщает пресс-центр ГСЧС.

В то же время в ведомстве добавили, что информации по аварийным отключениям теплоснабжения в ГСЧС не поступало.

Напомним, вчера из-за непогоды остались без света 170 населенных пунктов по всей Украине.

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