Украина Витамины и БАДы от простуды и гриппа не спасут - как усилить иммунитет

2018-12-31 15:16 768

Как пишет в своем Faceboоk и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун, прием витаминов и биологически активных добавок не усилит иммунитет и не спасет от болезней в сезон простуды и гриппа.

Она привела слова профессора иммунологии и инфекционных заболеваний Королевского колледжа Лондона Чарльза Бенга, который считает, что иммунитет человека слишком сложный, чтобы его можно было усилить биологически активными добавками, и если бы биодобавки действительно стимулировали иммунную систему, "мы все время чувствовали бы себя плохо, шмыгали носом и лихорадили".

"Это не значит, что витамины не играют никакой роли в функционировании иммунной системы. Они очень важны, но мы их принимаем достаточно вместе с пищей", - пишет Супрун.

Также она посоветовала заботиться о сбалансированном питании, физических упражнениях, сне и вакцинации от гриппа.

"Это дает значительно лучшую защиту от простуды или гриппа во время эпидсезона", - отметила Супрун.