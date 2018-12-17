Украина Витамины и БАДы от простуды и гриппа не спасут - как усилить иммунитет

2018-12-31 15:16 768

Как пишет в своем Faceboоk и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун, прием витаминов и биологически активных добавок не усилит иммунитет и не спасет от болезней в сезон простуды и гриппа.

Она привела слова профессора иммунологии и инфекционных заболеваний Королевского колледжа Лондона Чарльза Бенга, который считает, что иммунитет человека слишком сложный, чтобы его можно было усилить биологически активными добавками, и если бы биодобавки действительно стимулировали иммунную систему, "мы все время чувствовали бы себя плохо, шмыгали носом и лихорадили".

"Это не значит, что витамины не играют никакой роли в функционировании иммунной системы. Они очень важны, но мы их принимаем достаточно вместе с пищей", - пишет Супрун.

Также она посоветовала заботиться о сбалансированном питании, физических упражнениях, сне и вакцинации от гриппа.

"Это дает значительно лучшую защиту от простуды или гриппа во время эпидсезона", - отметила Супрун.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

В Минздраве предупредили: в Украину идут три новых штамма гриппа

2018-12-31 13:14 1839

"Майонез - это проблема". Ульяна Супрун предупредила об опасностях новогоднего стола

2018-12-27 16:30 540

Супрун посоветовала беременным как избежать токсикоза и что нельзя есть

2018-12-22 23:15 1920

Грипп косит украинцев: за неделю в стране заболели более 200 тысяч человек

2018-12-21 13:36 954

Еще новости в разделе "Украина"

Новый 2019 год: приметы, украшения на елку и праздничное меню

2018-12-31 19:30 45

Развлечения на Новый год 2019: новогодние игры и конкурсы

2018-12-31 19:00 168

Новый год 2019: что нельзя делать в этот день

2018-12-31 18:00 180

Семьям пленных моряков выплатили по 100 тыс. грн

2018-12-31 17:00 168
Все статьи раздела "Украина"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Новый 2019 год: приметы, украшения на елку и праздничное меню 2018-12-31 19:30 45
Развлечения на Новый год 2019: новогодние игры и конкурсы 2018-12-31 19:00 168
Новый год 2019: что нельзя делать в этот день 2018-12-31 18:00 180
Семьям пленных моряков выплатили по 100 тыс. грн 2018-12-31 17:00 168

Лента

19:30 Новый 2019 год: приметы, украшения на елку и праздничное меню
19:00 Развлечения на Новый год 2019: новогодние игры и конкурсы
18:30 Погода в Украине перед Новым годом: дождь, снег и сильные морозы
18:00 Новый год 2019: что нельзя делать в этот день
17:30 Как встречать Новый год 2019 по знакам зодиака
17:00 Семьям пленных моряков выплатили по 100 тыс. грн
17:00 Митрополит ПЦУ Епифаний назвал новую дату Рождества
16:30 В Госдуме заявили, что не обязаны признавать новые морские границы Украины
фото 15:45 Harley-Davidson в 2019 году выпустит в продажу первый серийный электробайк - LiveWire
15:16 Витамины и БАДы от простуды и гриппа не спасут - как усилить иммунитет