Политика Захарова ответила Турчинову на планы отправить украинские корабли через Керченский пролив

2018-12-19 20:00 387

Спикер Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова назвала "провокацией" слова секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, что через Керченский пролив снова пройдут украинские корабли.

Она считает, что Киев пытается усугубить ситуацию в Керченском проливе и Азовском море, которую накалила Россия.

"Это просто объявление об очередной провокации, носящее такой же провокативный характер. Оно абсолютно безответственное. Оно призвано лишь усугубить ситуацию. Многие партнеры Украины пытаются снять напряженность в этой ситуации и занимаются реально поиском путей деэскалации, — обратила внимание официальный представитель дипведомства", – заявила Захарова.

Как сообщалось в СМИ, секретарь СНБО Александр Турчинов подтвердил намерения украинских кораблей снова пройти через Керченский пролив. Однако при этом он пригласил корабли НАТО совместно с украинскими совершить такой проход – из украинских черноморских портов в украинские порты на Азовском побережье. Также он призвал представителей ОБСЕ и других международных организаций присутствовать на кораблях.

Напомним, 25 ноября Россия неожиданно перешла в "наступление" в Керченском проливе, напав на украинские корабли МБАК "Бердянск", РБК "Яны Капу" и МБАК "Никополь". Корабль ФСБ РФ сначала протаранил украинский буксир, после этого агрессор еще открыл огонь, в результате чего ранения получили шесть украинских моряков. Также был захват кораблей и 24 члена экипажей оказались в заложниках.

Т.н. "суды" в Симферополе и Керчи арестовали всех захваченных украинских моряков. Всем избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца. В связи с этим МИД Украины направил России ноту. Украинцев из Крыма перевезли в Москву.

На такие действия россиян бурно отреагировало мировое сообщество. Демократический мир в один голос осудил нападения российских военных на украинские корабли, выступает с требованиями освободить моряков и технику. Так, 12 декабря Европарламент принял резолюцию, в которой даже предлагается закрыть порты для судов РФ.