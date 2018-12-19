Мир Трамп приказал вывести из Сирии все американские войска

2018-12-19 22:00 183

 

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп отдал приказ о полном выводе войск из Сирии, пишет РБК-Украина.

Согласно данным из Вашингтона, Сирию покинут более 2 тысяч американских военнослужащих, которые занимаются подготовкой местных формирований к борьбе с группировкой "Исламское государство".

Кроме того, в своем Twitter-аккаунте Трамп сообщил, что США разгромили силы ИГИЛ в Сирии.

"Мы победили ИГИЛ в Сирии, и это единственная причина, почему (США, - ред.) находятся там во время президентства Трампа", - указал американский президент.

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