Украина Украинцам разрешили делать перепланировку квартир без разрешений

2018-12-19 21:30 216

Кабмин обновил Перечень строительных работ, не требующих документов

Кабинет министров утвердил обновленный Перечень строительных работ, не требующих разрешительных документов. Соответствующее постановление принято 18 декабря.

"Если раньше для перепланировки квартиры обязательно нужно было получать разрешение ГАСК, то теперь такие работы, если нет вмешательства в несущие конструкции, не требуют этих документов", - подчеркнул заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе.

Согласно постановлению, в перечень вошли работы по переоборудованию и перепланировке жилого дома и жилого помещения, а также нежилого здания.

Эти изменения касаются перепланировки не только в частных домах, но и в квартирах многоквартирных домов.

Кроме того, например, можно делать перепланировку (без вмешательства в ограждающие и несущие конструкции) торговых залов ТРЦ, офисных помещений бизнес-центров и других объектов, по классу последствий относятся к СС2 и СС3.