Украина В Минюсте уверяют что силовики больше не применяют пытки, запугивание и шантаж

2018-12-20 14:45 150

Министр юстиции Павел Петренко заявил, что Украина вышла из списка стран, в которых фиксируются пытки во время задержания.

"Сейчас мы констатируем, что количество пыток во время задержания, количество фактов, когда на человека давят, уменьшилось в разы. Украина вообще вышла из черного списка стран, которые имеют системные проблемы с пытками при задержании граждан", - приводит заявление Петренко агентство "Укринформ".

По его словам, сейчас каждый человек, которого задерживают правоохранительные органы, имеет право в течение двух часов получить адвоката, а до этого - ни следователь, ни прокурор не вправе у этого человека брать любые показания, давить на него или шантажировать.

"Сейчас мы имеем очень хорошую практику с сотрудничеством новой полиции, с новыми правоохранительными органами по обучению следователей, каким образом им коммуницировать с адвокатами, юристами бесплатной правовой помощи", - заявил министр.

Он добавил, что за один год адвокаты системы бесплатной правовой помощи добились оправдательных приговоров для 500 человек, на которых "вешали" недорасследованные дела.