Украина В Минюсте уверяют что силовики больше не применяют пытки, запугивание и шантаж

2018-12-20 14:45 150

Министр юстиции Павел Петренко заявил, что Украина вышла из списка стран, в которых фиксируются пытки во время задержания. 

"Сейчас мы констатируем, что количество пыток во время задержания, количество фактов, когда на человека давят, уменьшилось в разы. Украина вообще вышла из черного списка стран, которые имеют системные проблемы с пытками при задержании граждан", - приводит заявление Петренко агентство "Укринформ".

По его словам, сейчас каждый человек, которого задерживают правоохранительные органы, имеет право в течение двух часов получить адвоката, а до этого - ни следователь, ни прокурор не вправе у этого человека брать любые показания, давить на него или шантажировать.

"Сейчас мы имеем очень хорошую практику с сотрудничеством новой полиции, с новыми правоохранительными органами по обучению следователей, каким образом им коммуницировать с адвокатами, юристами бесплатной правовой помощи", - заявил министр.

Он добавил, что за один год адвокаты системы бесплатной правовой помощи добились оправдательных приговоров для 500 человек, на которых "вешали" недорасследованные дела.

Еще по теме

Украинские моряки в Москве обеспечены адвокатами и всем необходимым - российский омбудсмен

2018-12-03 17:30 768

Суд обязал НАБУ завести уголовное дело против Яценюка за коррупцию, отмывание денег и растраты

2018-10-29 15:14 1155

Адвокат: Обвинение хочет осудить моего клиента и де-юре закрепить факт несанкционированных вылетов Наливайченко в Россию, которых не было

2018-10-08 17:20 1527

Суд по делу госизмене Януковича сделал замечание адвокату

2018-09-17 21:00 1479

Еще новости в разделе "Украина"

Минздрав нашел виновного в отсутствии вакцин в поликлиниках

2018-12-20 16:55 27

В аэропорту "Борисполь" неизвестный заминировал по телефону все самолеты до Тель-Авива

2018-12-20 16:49 33

Супрун советует избегать употребления маргарина

2018-12-20 16:30 45

В Минюсте уверяют что силовики больше не применяют пытки, запугивание и шантаж

2018-12-20 14:45 150
Все статьи раздела "Украина"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Минздрав нашел виновного в отсутствии вакцин в поликлиниках 2018-12-20 16:55 27
В аэропорту "Борисполь" неизвестный заминировал по телефону все самолеты до Тель-Авива 2018-12-20 16:49 33
Супрун советует избегать употребления маргарина 2018-12-20 16:30 45
В Минюсте уверяют что силовики больше не применяют пытки, запугивание и шантаж 2018-12-20 14:45 150

Лента

17:02 В Украине резко изменился курс доллара: свежие данные
16:55 Минздрав нашел виновного в отсутствии вакцин в поликлиниках
16:51 Путин объяснил схему пользования Азовским морем
16:49 В аэропорту "Борисполь" неизвестный заминировал по телефону все самолеты до Тель-Авива
16:30 Супрун советует избегать употребления маргарина
16:30 Крымское судилище: пленным украинским морякам отказали в праве на переводчика
16:00 Супрун посоветовала беременным как избежать токсикоза и что нельзя есть
15:46 Реал снова приглашает Моуринью - дают 20 млн евро зарплаты и бюджет на трансферы
15:14 Долговая яма: Весной 2019 года ЕС даст Украине в долг еще 500 миллионов евро
15:07 Насиров начал судиться с врачом-кардиологом: требует отдать миллион гривен