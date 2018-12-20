Украина Минздрав нашел виновного в отсутствии вакцин в поликлиниках

2018-12-20 19:00 297

 

Минздрав объявил выговор первому заместителю председателя Гослекслужбы Владиславу Целине за превышение служебных полномочий.

Первому заместителю председателя Гослекслужбы Владиславу Целине объявили выговор за превышение служебных полномочий. По его решению временно запрещались вакцины против туберкулеза, гепатита В, полиомиелита, дифтерии, столбняка и коклюша, сообщает в четверг, 20 декабря, пресс-служба Минздрава.

"Эти запреты выносили вопреки установленному порядку применения временных запретов. Выводы протоколов расследования региональных групп доказывали в каждом конкретном случае необоснованных запретов, что угроз нет", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, из-за действий руководства Гослекслужбы каждый раз останавливался процесс иммунизации украинцев.

"Дети не могли получить свои прививки по Календарю профилактических прививок, поскольку вакцины были запрещены", - пояснили в министерстве.

Там также считают, что публикации распоряжений Гослекслужбы в СМИ привели к дискредитации иммунизации и увеличения угрозы отказов граждан от вакцинации.

"Это поставило под угрозу национальную безопасность и негативно повлияло на эпидемическую ситуацию в Украине", - отметили в Минздраве.

Ранее по просьбе Минздрава Кабинет министров отстранил руководство Гослекслужбы и инициировал дисциплинарное производство в отношении главы Гослекслужбы Натальи Гудзь и первого заместителя председателя Службы Владислава Целины по фактам необоснованного введения запрета на различные вакцины в течение последнего года.

Напомним, правительство уволило руководителя Гослекслужбы Наталью Гудзь.

Также сообщалось, что в регионы Украины было направлено почти 400 тысяч доз вакцин американского производства, которые защищают от кори, паротита и краснухи.

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