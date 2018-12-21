Украина КАРТА Обострение в зоне ООС на Донбассе - чисто обстрелов растет, снова есть раненые

2018-12-21 11:40 249

В течение суток сепаратисты восемь раз открывали огонь по позициям ВСУ, один военнослужащий получил ранение. 

"Зафиксировано три случая применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями… За прошедшие сутки один военнослужащий получил ранения", - сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Противник обстреливал позиции Объединенных сил на нескольких направлениях.

"Обстрелы велись из минометов калибра 82 мм позиций Объединенных сил в районе населенных пунктов Луганское - на Донецком направлении, Гнутово на Мариупольском направлении и из минометов калибра 120 мм в районе населенного пункта Водяное что на Мариупольском направлении", - отметили в штабе ООС.

Опорные пункты Вооруженных сил Украины были обстреляны из различных систем стрелкового оружия.

"В районе населенных пунктов Станица Луганская - на Луганском направлении, Марьинка, Красногоровка, Луганское - на Донецком направлении, а также вблизи населенных пунктов Гнутово, Лебединское - на Мариупольском направлении", – сообщили в штабе ООС.

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