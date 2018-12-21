Украина Аэропорт Борисполь ввел новогоднее ограничение на перевозку импортных грузов и почты

2018-12-21 11:14 234

В международном аэропорте "Борисполь" возникли проблемы с обработкой международных отправлений из Украины. 

"Также осложняется ситуация с доставкой ранее направленной из Украины почты из-за проблем в почтах Италии, Франции, Австралии и Канады.

Всю импортную почту, которую присылают в Украину на пассажирских самолетах, сейчас обрабатывают и передают для проведения таможенного оформления без задержек", - сообщает "Укрпошта" в Facebook.

В предновогодний и рождественский период сроки стандартной почтовой доставки могут увеличиться из-за роста объемов пересылаемой почты.

В это время в усиленном режиме работает авиационная инфраструктура и таможенные подразделения Украины и других стран мира, однако их пропускные возможности ограничены.

Для разгрузки накопленного груза и почты, аэропорт Борисполь вводит временное ограничение на перевозку импортного груза и почты для всех типов самолетов, пассажирских и грузовых, на период с 23:00 23.12.2018 до 23:00 03.01.2019.

"Укрпочта" прилагает максимум усилий для стабилизации ситуации. Ранее она также предупредила о возможном увеличении срока стандартной почтовой доставки из-за роста объемов почты, которая пересылается в предновогодний и рождественский период.

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