Мир Ученые разработали невероятный способ с точностью предсказать смерть

2018-12-31 10:11 228

В американском Институте Солка ученые разработали новый способ предсказать смерть. Для этого специалисты определяют разницу в биологическом и фактическом возрасте клеток человека.

Чтобы узнать максимально точный биологический возраст человека ученые исследовали клетки кожи 133 человек в возрасте од одного до 94 лет. Они обратили внимание на активность ключевых генов в клетках соединительной ткани, сообщает MedicalXpress.

Дермальные фибробласты отвечают за процесс заживления ран и синтез компонентов межклеточного вещества. Исследователи искали в них биомаркеры старения, появляющиеся с возрастом.

Если специалисты находили значительную разницу между биологическим и хронологическим возрастов, это сигнализировало о проблемах со здоровьем и пассивности определенных генов.

Так исследование показало, что биологический возраст человека, больного прогерией, примерно на десять лет больше фактического возраста. При этой болезни организм подвергается преждевременному старению.