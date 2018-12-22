Украина Украинцев ждет самая длинная ночь в году и начало астрономической зимы

2018-12-22 10:30 399

В ночь с 21 на 22 декабря наступает день зимнего солнцестояния и астрономическая зима - на Землю опустится самая длинная ночь в году. С этим днем у предков-язычников было связано множество ритуалов. Многие народы воспринимали это время, как возрождение и начало новой жизни. Астрологи также утверждают, что это сильный энергетически день, в который можно избавиться от груза, который мешает жить и положить начало переменам. "Страна" собрала информацию об астрономическом явлении, а также информацию о давних традициях в этот день и советы астрологов.

Что такое день зимнего солнцестояния?

Из-за наклона оси Земли, которая по орбите движется вокруг Солнца, большая часть солнечных лучей достается, то северному, то южному полушарию. В такие периоды, там наступает лето. В менее освещенной части Земли, на поверхность которой лучи падают по косой, наступает зима.

Также наклон оси и удаленность от Солнца влияют на продолжительность дня. В дни осеннего и весеннего равноденствия день равен ночи. Зимой и летом ось приходит в крайнее положение, а затем стремится к противоположному. Во время зимнего солнцестояния, которое в разные годы приходится то на 21, то на 22 декабря, наблюдается самая длинная ночь в году. В этом году астрономы сообщают, что зимнее солнцестояние для украинцев произойдет 21 декабря в 00:23.

В эту субботу световой день продлится около 7 часов. В то время, как 22 июня, на летнее солнцестояние, Солнце не уходит за горизонт более 17 часов. В день зимнего солнцестояния, в полдень, можно наблюдать самое низкое положение Солнца над горизонтом в северном полушарии.

В ночь с 21 на 22 декабря наступает день зимнего солнцестояния и астрономическая зима - на Землю опустится самая длинная ночь в году. С этим днем у предков-язычников было связано множество ритуало

Самых длинных ночей в конце декабря будет несколько, поскольку в течение нескольких соседних дней солнцестояния Солнце почти не меняет наклона. Его полуденные высоты в небе почти неизменны, отсюда и происходит само название - солнцестояние. После 22 декабря день постепенно начнется увеличиваться, а в марте сравняется с ночью.

Также этой ночью в северном полушарии наступает астрономическая зима, которая продлится до дня весеннего равноденствия 21 марта.

Древние традиции

В древности многие языческие народы связывали солнцестояние с возрождением, обновлением, новым годом. Славяне называли день накануне зимнего солнцеворота Карачуном и ассоциировали его с Морозом, который сковывает все живое и погружает землю в смертный сон. В этот день предки жгли костры, веря, что помогают таким образом Солнцу возродиться.

В Германии день зимнего солнцестояния называли Йоль. Германцы ожидали возрождения Короля Дуба, дарующего Жизнь, который согревал землю и пробуждал жизнь в семенах. На полях разжигали костры, а урожай и деревья благословляли, распивая сидр. В этот день украшали йольское дерево, обменивались подарками, а на стол ставили ветчину из кабана.

Британский Стоунхедж, выстроенный в соответствии с годовыми перемещениями Солнца, 22 декабря будет зрелищным местом для наблюдения за закатом. Если смотреть на центр постройки, светило, стремительно скатывается в узкий проем между двумя каменными опорами.

В Шотландии в конце декабря поджигали и спускали с горы горящее колесо, как символ солнцеворота. А также устраивали факельные шествия.

Индусы называли солнцестояние Санкранти и так же, как и славяне, разжигали костры в честь Солнца.

Советы астрологов в день зимнего солнцестояния

Астрологи считают, что 22 декабря - подходящий день для избавления от старого груза, который мешает жить, от зависимостей, связей. В этот день советуют избавиться от дурных мыслей, очистить дом от грязи, проведя генеральную уборку, определиться с важными целями. Все это должно помочь подготовиться к настрою изменить жизнь в лучшую сторону, выйти на новый этап.

Астрологи советуют принять очищающую ванну, во время которой можно представить, как вы избавляетесь от негатива. Также они рекомендуют загадать желания, написать их на бумажке и сжечь. Или купить семена, посадить в землю и поливать. Загаданное при этом желание сбудется, если растение прорастет. С наступлением тепла его нужно высадить в землю.