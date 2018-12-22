Украина В Украине ждут поставки из Франции еще двух тяжелых вертолетов Н-225 для флота

2018-12-22 11:30 351

В ближайшее время в Украину поставят еще два тяжелых вертолета Н-225 французской компании Airbus Helicopters. Машины грузоподъемностью 11 тонн прибудут в рамках программы создания единой системы авиационной безопасности и гражданской обороны в Украине. Контракт на их поставку был заключен в интересах МВД.

Об этом в пятницу, 21 декабря, передает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Airbus Helicopters.

"Следующие два вертолета H225 пополнят флот (системы) уже в течение следующих недель", - отмечается в сообщении.

В пятницу в Киеве с участием руководства государства прошла торжественная церемония передачи украинскому заказчику первых двух французских Н-225, поставленных в Украину в рамках масштабного контракта Airbus Helicopters стоимостью 550 млн евро на поставку МВД 55 французских многоцелевых вертолетов.

Как уточняют в Airbus Helicopters, один из поставленных Н-225 предназначен для поисковых и спасательных операций и будет эксплуатироваться ГСЧС. Второй вертолет - будет использоваться Национальной гвардией Украины для охраны общественного порядка. Перед поставкой в Украину оба вертолета прошли трехмесячное переоборудование во Франции.

В общей сложности, в рамках контракта в Украину будет поставлен 21 переоборудованный вертолет модели H225, 10 новых вертолетов модели H145, и 24 новых вертолета модели H125.

"Один из следующих шагов - поддержка МВД Украины по созданию специального центра по подготовке пилотов и технического обслуживания вертолетов в Украине", - цитирует пресс-служба исполнительного вице-президента Airbus Helicopters по клиентской поддержке и послепродажному обслуживанию Матье Луво (Matthieu Louvot).

Как сообщалось, согласно заключенному в мае межправсоглашению между Украиной и Францией, а также подписанному в июле контракту МВД с Airbus Helicopters, французская сторона обеспечит до 2021 года поставку 55 вертолетов класса Н-225, H-145 и H-125 общей стоимостью 550 млн евро для создания единой системы авиационной безопасности и гражданской обороны в Украине. Закупаемая европейская вертолетная техника будет эксплуатироваться подразделениями ГСЧС, Погранслужбы и Нацгвардии.

Финансирование сделки будет обеспечено за счет синдицированного кредита Казначейства Франции и консорциума французских банков во главе с Credit Agricole Corporate & Investment Bank объемом EUR475 млн, который будет предоставлен под госгарантии сроком на 6 лет.

По словам президента Петра Порошенко, вторым этапом реализации программы сотрудничества с франко-германским консорциумом Airbus, должна стать поставка боевых вертолетов для ВСУ.

"В рамках дополнений к этому контракту, мы должны также иметь и боевые вертолеты Airbus…Это было четко подчеркнуто (в ходе переговоров при подготовке контракта-ИФ), и вторым этапом (реализации контракта) будет именно это направление", - сказал он в ходе церемонии передачи первых двух машин украинской стороне в пятницу в Киеве.

Глава государства выразил уверенность, что масштабная программа сотрудничества с франко-германским оборонным консорциумом Airbus не должна повлиять на реализацию национальной программы развития вертолетостроения Украины.

Президент Порошенко подчеркнул, что потребность Украины в вертолетах исключительно высокая, и сотрудничество с европейскими партнерами, по его словам, повысит конкуренцию и ускорит темпы модернизации отечественной вертолетной техники.

В украинском оборонном секторе масштабный контракт с Airbus Helicopters вызвал, в том числе, критические оценки: современное производство модернизированных многоцелевых Ми-8МС и Ми-2МС налажено сегодня на мощностях ПАО "Мотор-Сич" (Запорожье). Вместе с тем, по данным французских СМИ, 40% закупаемой вертолетной техники, и в частности, тяжелые H225, находились ранее в эксплуатации французской лизинговой Parilease, дочерней компании BNP Paribas.

Сторонники сделки ожидают, что сделка позволит Украине активизировать ВТС со странами ЕС, и в первую очередь, с Францией.