Украина Стало известно, для кого в Украине повысят ЕСВ

2018-12-22 12:30 324

Министерство социальной политики предлагает отменить верхний порог ЕСВ 12,5 тыс. грн.) и ввести регрессивную ставку, что будет снижаться с 22% (до 25 МЗП) до 5% (от 270 МЗП).

Об этом сообщает «IMFgroup».

Так, сообщается, что повышение ЕСВ коснется исключительно работников с ежемесячным доходом свыше 15 МЗП/55,8 тыс. грн.

Отталкиваясь от статданных Пенсионного фонда и Госкомстата, можно обнаружить, что состоянием на 2018-ый год общий штат персонала с таким доходом составлял всего 93,4 тыс. чел., при этом удельный вес их фонда оплаты труда в общем — не превышает 7,8%.

Предложенная Минсоцполитики регрессивная ставка ЕСВ для зарплат 55,8+ тыс. грн. в зависимости от конкретного размера дохода – будет складываться в различные эффективные ставки ЕСВ. Поэтому, для детального расчета дополнительных поступлений в Пенсионный фонд важно определить структуру распределения зарплат именно в указанных 0,92% или 93 тыс. занятого населения.