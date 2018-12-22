Мир В США назвали худшие фильмы года

2018-12-22 14:30 276

 

В тройку лидеров рейтинга попали картины "Кодекс Готти", "Робин Гуд: Начало" и "Пятьдесят оттенков свободы"

Критики из журнала The Hollywood Reporter назвали фильм "Кодекс Готти" с Джоном Траволтой в главной роли худшей картиной 2018 года. Список 10 самых плохих лент накануне был опубликован на сайте издания.

По мнению критиков, "Кодекс Готти" режиссера Кевина Конноли "лишен напряжения", "местами нелепый, а местами просто скучный". Также отмечается, что картину "можно назвать прославляющей мафию", поскольку по сюжету Джон Готти, роль которого исполнил Траволта, "является любящим семьянином и, в целом, приятным парнем".

Второе место в антирейтинге заняла картина "Робин Гуд: Начало" Отто Батхёрста. Критики считают, что в фильме, в частности, неудачно подобрано бутафорское оружие и костюмы для актеров. По мнению критика издания, "получилось хуже, чем кто-либо мог представить". "Все, кто имеют отношение к этому безобразию, должны тем или иным образом публично покаяться", – говорится в статье.

Также в первую тройку попал фильм "Пятьдесят оттенков свободы". В The Hollywood Reporter считают, что картина завершает, "возможно, одну из худших киносерий в недавней истории". Отмечается, что создатели ленты безуспешно "пытаются превратить, одну из, вероятно, самых скучных пар, когда-либо показанных на киноэкране, в захватывающих персонажей".

Также в ТОП-10 худших фильмов попали "Сама жизнь", "Веном", "Щелкунчик и четыре королевства", "Лос-Анджелес в огне", "Операция "Шаровая молния", "Излом времени" и "Суспирия".

Ранее The Hollywood Reporter назвал десять лучших лент 2018 года. На первом месте оказался байопик "Власть" режиссера Адама МакКея. Главную роль в фильме исполнил актер Кристиан Бэйл. Он сыграл вице-президента США Дика Чейни.

Еще по теме

Трамп приказал Пентагону вывести семь тысяч американских солдат из Афганистана

2018-12-21 15:46 453

США по смертности в уличных перестрелках достигли уровня 1968 года

2018-12-19 15:46 627

У Меркель решили игнорировать требование США по блокированию Северного потока-2

2018-12-19 08:10 486

Волкер анонсировал новые поставки оружия из США накануне президентских выборов

2018-12-17 20:00 618

Еще новости в разделе "Мир"

В США назвали худшие фильмы года

2018-12-22 14:30 276

В Польше у 11-летней украинки родился ребенок

2018-12-22 13:30 372

видео "Желтые жилеты" столкнулись с полицией в Лиссабоне

2018-12-22 13:00 243

Армия Бриатании будет уничтожать дроны, взлетающие в районе аэропортов

2018-12-21 19:33 438
Все статьи раздела "Мир"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Мир

В США назвали худшие фильмы года 2018-12-22 14:30 276
В Польше у 11-летней украинки родился ребенок 2018-12-22 13:30 372
видео "Желтые жилеты" столкнулись с полицией в Лиссабоне 2018-12-22 13:00 243
Армия Бриатании будет уничтожать дроны, взлетающие в районе аэропортов 2018-12-21 19:33 438

Лента

15:00 Украинцы стали продавать бесплатные государственные бэби-боксы
14:30 В США назвали худшие фильмы года
14:00 Убийство Гандзюк: появилось новое заявление СБУ и важные детали
13:30 В Польше у 11-летней украинки родился ребенок
видео 13:00 "Желтые жилеты" столкнулись с полицией в Лиссабоне
12:30 Стало известно, для кого в Украине повысят ЕСВ
12:00 Адвокат: Павел Гриб практически ослеп
11:30 В Украине ждут поставки из Франции еще двух тяжелых вертолетов Н-225 для флота
11:00 Митрополит Епифаний прокомментировал закон о переименовании УПЦ МП
10:30 Украинцев ждет самая длинная ночь в году и начало астрономической зимы