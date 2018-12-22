Мир В США назвали худшие фильмы года

2018-12-22 14:30 276

В тройку лидеров рейтинга попали картины "Кодекс Готти", "Робин Гуд: Начало" и "Пятьдесят оттенков свободы"

Критики из журнала The Hollywood Reporter назвали фильм "Кодекс Готти" с Джоном Траволтой в главной роли худшей картиной 2018 года. Список 10 самых плохих лент накануне был опубликован на сайте издания.

По мнению критиков, "Кодекс Готти" режиссера Кевина Конноли "лишен напряжения", "местами нелепый, а местами просто скучный". Также отмечается, что картину "можно назвать прославляющей мафию", поскольку по сюжету Джон Готти, роль которого исполнил Траволта, "является любящим семьянином и, в целом, приятным парнем".

Второе место в антирейтинге заняла картина "Робин Гуд: Начало" Отто Батхёрста. Критики считают, что в фильме, в частности, неудачно подобрано бутафорское оружие и костюмы для актеров. По мнению критика издания, "получилось хуже, чем кто-либо мог представить". "Все, кто имеют отношение к этому безобразию, должны тем или иным образом публично покаяться", – говорится в статье.

Также в первую тройку попал фильм "Пятьдесят оттенков свободы". В The Hollywood Reporter считают, что картина завершает, "возможно, одну из худших киносерий в недавней истории". Отмечается, что создатели ленты безуспешно "пытаются превратить, одну из, вероятно, самых скучных пар, когда-либо показанных на киноэкране, в захватывающих персонажей".

Также в ТОП-10 худших фильмов попали "Сама жизнь", "Веном", "Щелкунчик и четыре королевства", "Лос-Анджелес в огне", "Операция "Шаровая молния", "Излом времени" и "Суспирия".

Ранее The Hollywood Reporter назвал десять лучших лент 2018 года. На первом месте оказался байопик "Власть" режиссера Адама МакКея. Главную роль в фильме исполнил актер Кристиан Бэйл. Он сыграл вице-президента США Дика Чейни.