Украина Три украинских мобильных оператора решили ввести новую услугу

2018-12-23 14:30 240

Три крупнейших мобильных оператора подтвердили информацию, что с 1 мая 2019 года их абоненты смогут воспользоваться новой услугой, позволяющей переносить номер от одного оператора к другому, передает «Украинская правда».

Сообщается, что номер мобильного телефона вместе с кодом полностью будет принадлежать пользователю и можно будет без изменения номера переходить на обслуживание другого оператора.

Новая услуга MNP позволит сохранить деловые и личные контакты абонентов. Известно, что те, кто пользуются предоплаченными услугами связи, должны будут зарегистрироваться у оператора, от которого они переносят номер, предоставив паспорт. Также можно будет зарегистрироваться онлайн — без посещения центров обслуживания.

Перед соединением будет включаться голосовое сообщение, которое будет информировать о том, что абонент звонит на номер другого оператора. Пока неизвестно, во сколько клиентам обойдется эта услуга.