Оля Полякова попала в больницу, получила ушиб головы

Украинская певица Оля Полякова опубликовала в Сети свою фотографию с капельницей. Как стало известно, она получила ушиб головы, который стал причиной госпитализации артистки.
Полякова рассказала, что ударилась головой, когда находилась в своей машине. После она почувствовала сильную головную боль, рассказала звезда в Instagram-stories. Певица заявила, что собирается сразу же после лечения отправиться на корпоратив, так как там ее ждут люди.
"Ребята, вы не поверите, чем закончился мой поход в салон. Я ударилась об верх машины и лежу под капельницей", — сказала она на видео.
"Люди ждут, а поэтому нужно отработать даже в таком состоянии", - говорит певица.