Украина Оля Полякова попала в больницу, получила ушиб головы

2018-12-23 14:00 198

 

Украинская певица Оля Полякова опубликовала в Сети свою фотографию с капельницей. Как стало известно, она получила ушиб головы, который стал причиной госпитализации артистки.

Полякова рассказала, что ударилась головой, когда находилась в своей машине. После она почувствовала сильную головную боль, рассказала звезда в Instagram-stories. Певица заявила, что собирается сразу же после лечения отправиться на корпоратив, так как там ее ждут люди.

"Ребята, вы не поверите, чем закончился мой поход в салон. Я ударилась об верх машины и лежу под капельницей", — сказала она на видео.

"Люди ждут, а поэтому нужно отработать даже в таком состоянии", - говорит певица.

 

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