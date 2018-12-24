Экономика Почему прибыль Ощадбанка всего за год снизилась в шесть раз

2018-12-24 14:14 171

Глава правления Ощадбанка Андрей Пышный объяснил причину низкой прибыли банка.

«Негативная переоценка индексных ОВГЗ, внесенных в капитал, дала банку минус 2,1 млрд грн!», - заявил он в интервью FinClub.

По итогам девяти месяцев 2018 года прибыль Ощадбанка составила всего 74 млн грн, что в шесть раз меньше, чем за аналогичный период 2018 года. Такие показатели не позволили Ощадбанку войти даже в топ-15 прибыльных банков.

Вторым фактором уменьшения прибыли Андрей Пышный называет переход на новый, более жесткий стандарт отчетности.

«Существенное доформирование резервов по проблемному кредитному портфелю, который был сформирован до 2014 года, влечет за собой корректировку процентного дохода. В среднем в месяц уменьшение процентного дохода составляло 200 млн грн. За девять месяцев эта корректировка составила уже более 1,8 млрд грн», - подсчитал глава правления Ощадбанка.

Он пояснил, что банку достался крайне «тяжелый» баланс, обремененный токсичным портфелем кредитов, выданных до 2014 года, и последствиями одномоментных убытков, понесенных банком вследствие экспроприации активов в Крыму, войной на Донбассе и возникшей в результате этого короткой валютной позицией.

«Докапитализация банка в виде индексированных ОВГЗ не только не решает эти вопросы, но и в связи с переходом на международные стандарты отчетности, при стечении влияющих факторов, усугубляет это бремя», - говорит Пышный.

Кроме того, Пышный ожидает, что портфель индексных ОВГЗ до конца года «съест» еще часть прибыли.

«Судя по тенденции, это далеко не весь негатив, который принесет переоценка ОВГЗ в этом году. Хуже всего то, что это влияние не прогнозируемо и зависит от обстоятельств, на которые банк повлиять не может: рыночная стоимость суверенных ОВГЗ, курс, даже стоимость американских бондов», - пояснил глава правления госбанка.

Источник: FinClub