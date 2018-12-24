Минувшие сутки в зоне ООС на Донбассе прошли непривычно спокойно. С полуночи и по состоянию на утро понедельника террористы режим прекращения огня не нарушали, ни один украинский военный не пострадал.
"Российские оккупационные войска не нарушали режим прекращения огня. В течение прошлого дня ни один украинский военный не пострадал" – сообщили в пресс-центре штаба ООС.
Боевики НВФ открывали огонь по позициям украинских военных из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов в районе поселка Пески на донецком направлении.
"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток нет" – добавили в штабе.
По данным украинской разведки, в результате неумелого обращения с оружием в ходе мероприятий боевой подготовки один оккупант погиб, и двое получили ранения.