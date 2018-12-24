Украина В новогоднюю ночь в Украине синоптики обещают снег

2018-12-31 11:44 660

 "В новогоднюю ночь - снег и мокрый снег на западе и севере, днем ​​1 января осадки охватят центр, восток и юг страны", - сообщает синоптик Наталья Диденко.

В Украину 31 декабря и 1 января придет циклон атлантического происхождения, который принесет похолодание и снег, сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"В новогоднюю ночь - снег и мокрый снег на западе и севере, днем ​​1 января осадки охватят центр, восток и юг страны", - говорится в сообщении.

Ночью 1 января в Украине ожидается 0...-6°С, в Сумской и Харьковской до -8°С, на западе Украины - около нуля.

В Киеве в новогоднюю ночь до -3°С, днем ​​1 января - до +2°С, говорит синоптик.

"Кому повезет совместными усилиями опустить столбики термометров ниже нуля, тот будет играть мокрыми снежками и весело валяться в ​​снегу со своим предметом обожания в новогоднюю ночь", - шутит Наталья Диденко.

Гендиректор "Киеватодора" Александр Густелев заявил, что проблем из-за стихии не будет, дорожные службы будут работать в штатном режиме.

"В новогоднюю ночь и дорожные службы, и все коммунальные службы будут работать в обычном режиме. С точки зрения дежурства, режим будет усилен, будут ответственные службы, будут работать ситуационные центры и штаб. Будут задействованы как механизированные колонны, так и бригады ручной уборки", -уверяет Густелев.

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