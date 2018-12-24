Украина Супрун сделала неожиданное заявление о лечебных свойствах алкоголя

2018-12-24 21:00 561

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала украинцам, имеет ли лечебные свойства алкоголь, которым они так часто берутся растирать тело или пьют с целью оздоровления.

"Многие люди считают, что в алкогольных напитках есть лечебные свойства. Ими растирают тело, делают настойки или капли или просто пьют с целью оздоровления. Как можно догадаться — в употреблении алкоголя большой пользы для здоровья нет", - написала она на своей странице в Facebook.

При этом Супрун отметила, что вместо этого существуют некоторые алкогольные напитки, которые имеют статус "лечебных". К примеру, она назвала популярный коктейль джин-тоник.

"Только целебные свойства имеет не джин, а именно безалкогольный тоник. В его составе есть вещество хинин, которое давно используют в медицине", - подчеркнула и.о. министра и сделала небольшой экскурс в историю изобретения напитка.

"В комбинации джина с тоником есть своя история. Британские офицеры в Индии в начале 19 века пили тоник, чтобы защититься от малярии. Но из-за горечи тоник им не очень понравился, поэтому к напитку добавили воду, сахар, лимон и джин. Так был изобретен напиток, который, по словам Черчилля, — "спас больше жизней и сознания англичан, чем все врачи в империи", - сообщила она.

Однако сейчас, по словам Супрун, для лечения малярии просто питья джина с тоником недостаточно, да и есть более эффективные пути.

"Пить или в любом другом виде применять алкоголь для профилактики или лечения болезней — глупо. Все возможные положительные эффекты, которые несет алкоголь, в конце концов перекрываются его губительными свойствами", - резюмировала она.

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