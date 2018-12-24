Украина Пленный украинскоий моряк написал из российского СИЗО: Верните нас домой

2018-12-24 17:30 462

Попавший в плен в результате атаки пограничников РФ в Керченском проливе украинский моряк Андрей Эйдер написал письмо из московского СИЗО "Лефортово", где содержится вместе с другими военнопленными моряками.

Копию письма, которое датировано 19 декабря, на своей странице в Facebook опубликовала журналист телеканала UATV Таисия Турчин.

Самый молодой из украинских моряков, Эйдер получил ранение во время нападения российских военных на украинском корабле и перенес операцию.

В своем письме он рассказал о состоянии своего здоровья и условиях пребывания в СИЗО и завершил обращение приветствием с наступающими праздниками и просьбой "Верните нас домой".

Ейдер отметил, что "хочется поскорее вернуться домой".

"Мечтаю, чтобы это произошло хотя бы до конца января, но мне кажется, этой мечте не суждено сбыться ... Понятия не имею, насколько это все затянется - полгода, год ... Надеюсь на скорейшее политрешение, пока времени прошло относительно немного . ... Не хочется, чтобы об этом забывали, ведь 24 человека сидят просто так в СИЗО другой страны ... Все эти люди - военные, они служат народу Украины", - отметил Эйдер.

"Верните нас домой, не забывайте нас", - призвал он.

Также он упомянул о "допросах" и "встречах с разными людьми" в СИЗО.

Говоря об условиях пребывания в СИЗО, пленный заметил, что они "можно сказать, нормальные".

"Есть книги, электрочайник, холодильник, батареи греют. Могло быть и хуже ... Раны затягиваются, могу ходить нормально, хромаю. По лестнице подниматься и спускаться трудно. ... Иду на поправку", - добавил Эйдер.