Мир Власти Британии ввели запрет на продажу щенков и котят в зоомагазинах

2018-12-26 08:11 189

В Великобритании официально запретили продажи щенков и котят в зоомагазинах. Чтобы защитить животных от эксплуатациитеперь в стране можно приобрести питомца только без посредников.

"Правительство заявляет, что новый закон поможет расправиться с "фермами для щенков" и усложнит положение для недобросовестных торговцев, которые мало заботятся о благополучии животных", -  сообщает Associated Press.

Министр по защите животных Дэвид Ратли сказал, что запрет "является частью обязательства по обеспечению того, чтобы любимые домашние животные получили правильное начало жизни".

По новым правилам, люди, желающие взять щенка или котенка, должны будут иметь дело непосредственно с заводчиком или центром передержки, а не с зоомагазинами или другими  дилерами.

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Мир

Власти Британии ввели запрет на продажу щенков и котят в зоомагазинах 2018-12-26 08:11 189
Лукашенко отказался называть РФ братским государством 2018-12-25 22:00 495
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