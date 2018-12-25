За минувшие сутки террористы Донбасса 20 раз открывали огонь по позициям ВСУ, трое украинских солдат получили ранения.
"24 декабря российские оккупационные войска 20 раз нарушили режим прекращения огня. При этом зафиксировано 7 случаев применения вооружения, запрещенного минскими соглашениями… Трое военнослужащих получили ранения", – сообщили сегодня в штабе ООС.
При этом уточняется, что боевики дважды стреляли из минометов калибра 120 и 82-мм позиций ООС в районе населенного пункта Крымское на луганском направлении, и поселка Пески - на донецком направлении, а с минометов калибра 82-мм по населенному пункту Кряковка на луганском направлении, поселку Луганское на донецком направлении, и поселку Гнутово на мариупольском направлении.
"Опорные пункты украинских войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе поселка Крымское - на луганском направлении, населенного пункта Новоалександровка на попаснянском направлении, поселков Каменка, Пески, Тарамчук, Луганское - на донецком направлении, поселка Южное на горловском направлении, а также вблизи населенных пунктов Чермалык, Гнутово, Водяное - на мариупольском направлении", - добавляется в сообщении.
Как отмечают в штабе ООС, для подавления огневых провокаций противника, подразделения ВСУ также открывали огонь.