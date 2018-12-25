Украина КАРТА В зоне ООС быстро растет число обстрелов - ранены трое украинских солдат

2018-12-25 10:41 132

За минувшие сутки террористы Донбасса 20 раз открывали огонь по позициям ВСУ, трое украинских солдат получили ранения.

"24 декабря российские оккупационные войска 20 раз нарушили режим прекращения огня. При этом зафиксировано 7 случаев применения вооружения, запрещенного минскими соглашениями… Трое военнослужащих получили ранения", – сообщили сегодня в штабе ООС.

При этом уточняется, что боевики дважды стреляли из минометов калибра 120 и 82-мм позиций ООС в районе населенного пункта Крымское на луганском направлении, и поселка Пески - на донецком направлении, а с минометов калибра 82-мм по населенному пункту Кряковка на луганском направлении, поселку Луганское на донецком направлении, и поселку Гнутово на мариупольском направлении.

"Опорные пункты украинских войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе поселка Крымское - на луганском направлении, населенного пункта Новоалександровка на попаснянском направлении, поселков Каменка, Пески, Тарамчук, Луганское - на донецком направлении, поселка Южное на горловском направлении, а также вблизи населенных пунктов Чермалык, Гнутово, Водяное - на мариупольском направлении", - добавляется в сообщении.

Как отмечают в штабе ООС, для подавления огневых провокаций противника, подразделения ВСУ также открывали огонь.