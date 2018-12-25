Украина Как в кино: В Днепре воры пытались сбежать по веревке из простыней

2018-12-25 11:42 99

В Днепре вор пытался сбежать от полиции через окно по простынях и сорвался с пятого этажа многоквартирного дома по улице Янтарной.

Как сообщает Информатор, два вора забрались в квартиру, но в то время вернулись хозяева, которые застали незваных гостей и вызвали полицию, предусмотрительно закрыв злоумышленников.

Единственным выходом для непрошеных гостей оказалось окно. Они соорудили веревку из простыней и намеревались спуститься по ней на козырек амбулатории…

Первый мужчина сорвался и упал. Второй решил не повторять подвиг товарища и остался в закрытой квартире.

На место прибыли несколько патрулей полиции, следственно-оперативная группа, спасатели и скорая помощь. Патрульные дежурили на всех выходах из здания, пока спасатели ставили к козырьку подъезда стремянку, чтобы достать вора. Для этого понадобились жесткие носилки, поскольку мужчина при падении повредил спину и голову. Второго вора задержали в квартире.

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