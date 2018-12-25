Мир Лукашенко отказался называть РФ братским государством

2018-12-25 22:00 282

Президент Беларуси Александр Лукашенко больше не будет называть Россию братским государством. Об этом он заявил во время совещания по актуальным вопросам сотрудничества с Россией.

"Я уже не говорю братским государством, потому что, как мне сообщают, в России это не воспринимается. Якобы пришли новые люди, которым это понятие неприемлемо. Что ж, будем партнерами", - заявил Лукашенко.

Вместе с тем он подчеркнул: "И в Высшем государственном совете, и на союзном Совмине, и в двустороннем формате подписано много соглашений. К сожалению, как я часто говорю, они не все выполняются".