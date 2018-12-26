Украина КАРТА Обстрелов на Донбассе стало меньше, но снова ранен украинский солдат

2018-12-26 10:42 102

За минувшие сутки террористы Донбасса пять раз открывали огонь по позициям ВСУ. Дважды применялось оружие, запрещенное Минскими соглашениями. Ранен один украинский военнослужащий.

По данным штаба операции Объединенных сил, противник совершил обстрел из минометов калибра 120 и 82 мм позиций в районе населенного пункта Крымское на луганском направлении, а в районе поселка Золотое-4 на попаснянском направлении – из минометов калибра 82 мм.

Опорные пункты украинских войск также обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе поселков Новотошковское, Станица Луганская – на луганском направлении и в районе Авдеевки на донецком направлении.

По данным украинской разведки за минувшие сутки один сепаратист уничтожен и двое ранены.

"В течение текущих суток враг открыл огонь по позициям украинских военных из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов в районе поселка Гнутово на Мариупольском направлении", – рассказали в штабе и добавили, что потерь нет.

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