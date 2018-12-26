Украина Медики опровергли мифы о лечении гриппа антибиотиками и чесноком

2019-01-01 12:43 255

Медики опровергли основные семь мифов относительно лечения гриппа. Грипп остается одним из самых загадочных заболеваний. Вы до сих пор верите, что витамин С защитит от гриппа, сквозняк, холод или прививка могут стать причиной гриппа, а антибиотики и чай с малины помогут выздороветь?

МИФ 1. ПЕРЕБОЛЕТЬ ГРИППОМ – ЭТО КАК ПЕРЕБОЛЕТЬ ТЯЖЕЛОЙ ФОРМОЙ ПРОСТУДЫ Грипп значительно опаснее простуды, особенно в тяжелой форме. В отличие от симптомов простуды, симптомы гриппа возникают внезапно и проявляются в более острой форме. Как правило, это резкое повышение температуры тела (более 38 °С), головная боль, боль в мышцах, боль в горле, кашель, насморк. Тяжелее всего грипп протекает у людей, которые относятся к группе риска: детей, беременных и рожениц, людей старше 65 лет, людей с ослабленным иммунитетом, онкологическими, хроническими и неврологическими заболеваниями, ожирением, а также медицинских работников. Для этих людей грипп представляет особую угрозу, поскольку состояние их организма существенно снижает их шансы выздороветь без опасных осложнений, а часто — и выжить.

МИФ 2. МОЖНО ЗАРАЗИТЬСЯ ВИРУСОМ ГРИППА ВСЛЕДСТВИЕ ПРИВИВКИ Нет, это не так. Для прививки от гриппа используют вакцины, содержащие инактивированный штамм вируса гриппа, который никоим образом не может передавать инфекцию (распространяться). Поэтому ни один человек, который получил такую инъекцию, никогда не заразится вирусом от прививки. Именно вакцинация является самым эффективным способом профилактики гриппа. Иногда люди испытывают легкую боль в месте инъекции, повышается температура тела или появляется слабость или боль в мышцах. Эти симптомы протекают в легкой форме и исчезают через несколько дней. Другие побочные реакции на прививку от гриппа наблюдаются очень редко. Как правило, иммунитет приобретается в течение одной-двух недель после вакцинации. Иногда люди могут заболеть через короткий период после получения прививки от гриппа. Но это никоим образом не связано с вакцинацией, просто человек заразился другим штаммом вируса гриппа или еще не выработался иммунитет.

МИФ 3. ВИТАМИН С – ОТЛИЧНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ГРИППА Нет, это не так. Много людей верят, что ежедневный прием пищевых добавок или продуктов, которые содержат витамин С – это отличный метод профилактики гриппа. Однако стоит помнить, что нет никаких доказательств относительно эффективности этого метода.

МИФ 4.ЧЕСНОК И ЛУК ЗАЩИЩАЮТ ОТ ГРИППА Чеснок и лук для профилактики гриппа – средства безполезные. Более того, они могут спровоцировать проблемы со здоровьем. Здесь существует сразу два мифа: пары чеснока и лука обеззараживают воздух и большое количество лука и чеснока сделают организм неуязвимым для вирусов. Первое – пары чеснока не могут обеззаразить воздух в комнате, но их насыщенный запах может спровоцировать кашель и спазм бронхов. Второе – чрезмерное употребление чеснока (как и лука) может привести к проблемам с желудочно-кишечным трактом.

МИФ 5. ЗАБОЛЕТЬ ГРИППОМ МОЖНО, ЕСЛИ ВЫЙТИ НА МОРОЗ БЕЗ ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ, С МОКРЫМИ ВОЛОСАМИ, ИЛИ СИДЯ НА ПРОТЯЖЕНИИ

Нет, это неправда. Единственный способ заболеть гриппом – это заразиться вирусом этого опасного заболевания. Так, сезон гриппа обычно совпадает с холодными временами года, но погода не влияет на развитие болезни, просто вирусы более активны при таких природных условиях.

МИФ 6. ГРИПП МОЖНО ЛЕЧИТЬ АНТИБИОТИКАМИ Нет, нельзя. Грипп – это вирусное заболевание. Антибиотики имеют способность подавлять функционирование или убивать бактерии и некоторые микроорганизмы. Поэтому для лечения гриппа назначают исключительно противовирусные препараты, которые, кстати, не вылечат вас от гриппа сразу, однако они будут способствовать более быстрому выздоровлению и смягчению симптомов. Назначение противовирусных препаратов должен происходить исключительно врачом, который сможет оценить потенциальную пользу и риск от такого назначения. На сегодня в Украине зарегистрировано два эффективных препараты, содержащие действующие вещества занамавір и озельтамивир, которые можно купить исключительно по рецепту врача. Применение других противовірусних препаратов не рекомендовано согласно современных рекомендаций.

Важно помнить, что бактериальная инфекция может развиться как одно из осложнений гриппа. В этом случае врач может назначить антибиотики.

МИФ 7. ЧАЙ ИЗ МАЛИНЫ И КУРИНЫЙ БУЛЬОН ПОМОГУТ БЫСТРЕЕ ВЫЗДОРОВЕТЬ Людям, которые заболели гриппом, и у которых поднялась температура тела, врачи рекомендуют много пить. Теплый чай или куриный бульон – это также источник жидкости для организма. Кроме того, такой напиток или блюдо помогут на некоторое время успокоить боль в горле. Это все! Ни суп, ни бульон не помогут вам быстрее выздороветь от гриппа.