Украина Как избавиться от конденсата на пластиковых окнах - причины и способы устранения

2019-01-01 15:46 183

Вариантов решения вопроса может быть множество, главная задача состоит в том, чтобы увидеть и предусмотреть решение проблемы еще до ее возникновения. Что делать, если момент уже упущен, читайте ниже.

Конечно же, все мы прекрасно знаем, что металлопластиковые окна и двери гораздо лучше могут сохранять тепло в доме, чем деревянные. Так как деревянные могут пропускать холодный воздух через щели между самой рамой и стеклом, ровно как и само дерево превосходно пропускает воздух.

Но любые деревянные рамы - будь-то балконные или оконные - обладают одним неоспоримым плюсом, и плюс этот заключается в том, что они изготовлены из натурального материала — дерева. Чего, к сожалению, нельзя сказать о металлопластиковых конструкциях. Да, они не пропускают холодный воздух, но при этом нарушается и процесс вентиляции воздуха в помещении.

Готовим сани летом

Проводя ремонт в помещении, необходимо подумать и о повышении теплоизоляции, что сэкономит Ваши средства зимой, и о надлежащей вентиляции, что убережет Вас от сырости и плесени. Предусмотрев при ремонте и замене окон в помещении все вышеобозначенные, и некоторые другие возможности, Вы сможете сохранить время, средства и здоровье.

При замене окон в летний период с проблемой конденсата Вы можете и не столкнуться. В летнюю жару помещение практически постоянно проветривается, циркуляция воздуха превосходная и, неважно сыро на улице или нет, влагу на окнах можно увидеть лишь во время дождя. С приходом холодов проблема становится очевидна. При отсутствии отопления осенью помещение проветривать часто мы не можем — экономя тепло и стремясь закрыться от непогоды. Такой процесс неизбежно приводит к повышенной влажности внутри помещения, что в свою очередь, неизменно отразится на Ваших стеклах.

Откуда берется конденсат

Именно фактор герметичности, но только в совокупности с нарушением отопления и конвекции воздуха в помещении, является причиной образования конденсата. Конденсат начинает появляться на стеклах, когда температура воздуха в помещении падает ниже +18 градусов. Как правило, активно он начинает появляться в осенне-зимний период, когда работает отопление, и температура на улице гораздо ниже, чем в помещении.

Как отопление влияет на появление конденсата

Заметили капли конденсата на стеклах? Обычно влага появляется в углах рам или в нижней части стекла. Чаще всего, появление влаги свидетельствует о недостаточной теплоизоляции помещения, или недостатках в системе отопления. Основательно подойдя к решению данного вопроса, Вы сможете навсегда избавиться от капель воды на стеклах. "Осушить" поверхность окна довольно просто, для этого необходимо поставить дополнительный радиатор отопления в помещении. Таким образом Вы повысите температуру комнаты в зимний период и Ваши окна больше не будут покрываться каплями влаги.

Боремся с конденсатом утепляя стены

Если же поставить радиатор по техническим причинам нет возможности, Вы можете рассмотреть вопрос утепления стен изнутри. Правда, при этом Вам придется провести ремонт стен в помещении, впрочем Ваши затраты окупят себя уже в следующий отопительный сезон. Еще одним решением может быть наружная изоляция стен. Впрочем, для выполнения оной Вам придется нанять профессионалов для выполнения высотных работ. Впрочем, эффект от такого утепления будет двойным. Зимой Вы сохраните тепло, летом - прохладную атмосферу в квартире. И самое главное, если Вы живете в частном доме, не забудьте об утеплении чердака, поскольку именно через него уходит огромное количество тепла.

Хорошая вентиляция препятствует выпадению влаги!

Впрочем, подумать о вопросе вентиляции воздуха внутри помещения можно заранее. Вам помогут приборы принудительной вентиляции, которые Вы можете вмонтировать в вентиляционные решетки во время ремонта. Так же, при заказе металлопластиковых окон, Вы может предусмотреть возможность поставить окно на режим микропроветривании, или заказать вентилируемый профиль стеклопакета. О радиаторах отопления, как мы уже говорили необходимо позаботиться заранее, не перекрывая в помещение доступ горячего воздуха. Зная о том, что в помещении часто бывает сыро, постарайтесь минимизировать наличие в комнате цветов.