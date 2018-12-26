Украина фото Нацбанк продает обычные монеты по цене юбилейных - вышел коллекционный набор

2019-01-03 10:14 174

Нацбанк Украины выпустил коллекционный набор Монеты Украины 2018, созданный с целью празднования 100-летия событий Украинской революции 1917-1921 годов.

Как сообщили в НБУ, в набор входят разменные монеты Украины номиналом 1, 2, 5, 10, 25, 50 копеек, две оборотные монеты номиналами 1 грн каждая, памятная монета номиналом 5 грн "100-летие выпуска первых почтовых марок Украины", посвященная разменному денежному знаку Украинской Народной Республики.

Монеты номиналами 1, 2, 5 копеек изготовлены из нержавеющей стали; монеты номиналами 10, 25, 50 копеек - с низкоуглеродистой стали с латунным покровом; монеты номиналом 1 гривна - из алюминиевой бронзы. Монета номиналом 5 грн изготовлена ​​из нейзильбера (элемент отделки - тампопечать).

Тираж набора - 10 тысяч штук. Приобрести набор можно в пунктах продажи: региональных отделах Нацбанка и отделах банков-дистрибьюторов.