Украина За год борщевой набор подорожал в 2,5 раза: «устоял» лишь один овощ

2018-12-26 16:57 144

 

За год овощи из борщевого набора выросли в цене в 2,5 раза. Такие данные приводит аналитическое агентство Шувар-инфо, пишет UBR в среду, 26 декабря.

В частности, в декабре стоимость свеклы выросла на оптовых рынках страны на 25% до 10-11 грн./кг, передает Корреспондент.

Белокочанная капуста и морковь подорожали до 8-10 грн./кг. А самый дорогой "борщевой элемент" - лук, - до 10-14 грн./кг. Отмечается, что за минувший месяц лук не подорожал, но с начала года его стоимость выросла в 3,5 раза.

Единственный овощ, который не дорожает – картофель. Корнеплод сейчас продается на оптовых рынках страны по 5-6 грн./кг. Но это все равно вдвое дороже, чем в прошлом году.

Похожие данные приводит и Госслужба статистики.

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