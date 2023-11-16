Жизнь В Украине подорожала коммуналка: что больше всего

2023-11-16 18:26

В Украине значительно подорожали услуги ЖКХ. За год – с октября 2022 года по октябрь 2023-го – их стоимость в среднем выросла на на 13,1%. При этом, к примеру, конкретно электроэнергия подорожала сразу на 69,7%.

О росте расценок сообщает Госстат. Там отмечают: подорожали практически все услуги – изменения не затронули лишь некоторые из них.

Так, кроме тарифа на электроэнергию выросли расценки на уборку мусора – на 8,7%. А кроме того, на:

содержание и ремонт жилья выросли значительно меньше – на 3,9%;

услуги по управлению многоквартирными домами – на 2,7%;

водноснабжение – на 0,8%;

канализацию – на 0,7%.

В то же время стоимость природного газа не изменилась. Как и горячей воды и отопления.

Почему электричество так сильно подорожало

Столь большой показатель роста стоимости электроэнергии на фоне остальных коммунальных услуг объясняется результатом июньского повышения тарифа. Тогда он вырос до 2,64 грн за 1 кВт*ч независимо от объема потребления – а до этого составлял:

1,44 грн за 1 кВт*ч – при условии потребления до 250 кВт*ч тока в месяц;

1,68 грн за 1 кВт*ч – если было потреблено больше 250 кВт*ч.

Таким образом, в ноябре-2023 при потреблении, например, 239 кВт*ч сумма в платежках составит 630,96 грн. Год назад же за тот же объем платить нужно было 344,16 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине нет единого тарифа на газ. Соответственно, каждый из поставщиков выставляет собственный тариф, и в ноябре стоимость голубого топлива колеблется от 7,7 до 9,99 грн за кубометр.