Жизнь Цифры в платежках выросли: как в Украине подорожала коммуналка

2023-08-13 12:30

В Украине выросли цены на услуги ЖКХ. Общее подорожание с июля 2022 года по июль-2023 составило 14,7%. При этом больше всего увеличились расценки на электроэнергию – на 69,7%.

Об этом сообщает Госстат. На втором месте, по его данным, уборка мусора. Оно подорожало на 14,3%.

Замыкают тройку лидеров содержание и ремонт жилья, расценки на которые увеличились на 10,6%. Далее идут:

услуги по управлению многоквартирными домами – 2,7%;

водоснабжение – на 0,8%;

канализация – на 0,7%.

В то же время стоимость природного газа не изменилась. А горячая вода и отопление вообще подешевели. Снижение цены составило 0,2%.

За месяц же (июль к июню) коммуналка в Украине подорожала в общем на 0,1%. Однако в реальности расценки изменились лишь на услуги по управлению многоквартирными домами – выросли на 0,3%. Остальные услуги остались в своей прежней стоимости.

На оплату коммуналки можно получить 75%-ную скидку

Тем временем участники боевых действий, имеющих соответствующий статус, могут получить скидку в 75% на оплату коммунальных услуг, рассчитанную от установленной нормы потребления. Обращаться следует в местные органы Пенсионного фонда с 2 заявлениями:

о внесении сведений в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы (ЕГАРП);

о предоставлении льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа.

Заявление в ЕГАРП подается лично или в электронной форме через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда. Еще один вариант – электронная почта.

Кроме того, для подачи заявления в ЕГАРП в любой форме нужно подготовить ряд документов. Это: