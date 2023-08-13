Цифры в платежках выросли: как в Украине подорожала коммуналка

В Украине выросли цены на услуги ЖКХ. Общее подорожание с июля 2022 года по июль-2023 составило 14,7%. При этом больше всего увеличились расценки на электроэнергию – на 69,7%.
Об этом сообщает Госстат. На втором месте, по его данным, уборка мусора. Оно подорожало на 14,3%.
Замыкают тройку лидеров содержание и ремонт жилья, расценки на которые увеличились на 10,6%. Далее идут:
В то же время стоимость природного газа не изменилась. А горячая вода и отопление вообще подешевели. Снижение цены составило 0,2%.
За месяц же (июль к июню) коммуналка в Украине подорожала в общем на 0,1%. Однако в реальности расценки изменились лишь на услуги по управлению многоквартирными домами – выросли на 0,3%. Остальные услуги остались в своей прежней стоимости.
На оплату коммуналки можно получить 75%-ную скидку
Тем временем участники боевых действий, имеющих соответствующий статус, могут получить скидку в 75% на оплату коммунальных услуг, рассчитанную от установленной нормы потребления. Обращаться следует в местные органы Пенсионного фонда с 2 заявлениями:
о внесении сведений в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы (ЕГАРП);
о предоставлении льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа.
Заявление в ЕГАРП подается лично или в электронной форме через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда. Еще один вариант – электронная почта.
Кроме того, для подачи заявления в ЕГАРП в любой форме нужно подготовить ряд документов. Это: