ВОЙНА В Украине В Украине резко подорожало топливо: когда ожидать пика цен на бензин и дизель

2023-07-05 20:48

Директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн считает, что цены на топливо в Украине достигнут пиковых значений в конце июля. Напомним, с 1 числа в Украине вернули на довоенный уровень налоги на топливо. Это привело к ежедневному росту стоимости бензина и дизеля на 2-3 гривны.

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке.

Куюн отметил, что налоговая составляющая стоимости бензина увеличилась на 11 грн. за литр, из которых около 3,5 грн. – это акциз. Остальное повышение связано с ростом ставки НДС с 7% до 20%.

У дизтоплива налоговая составляющая около на 7,5 грн., из которых акциз 1,3 грн. Сжиженный газ, для которого акциз остался без изменений, отыгрывает только повышение НДС – до 3 гривен за литр.

"Новые-старые налоги на топливо действуют. За три дня бензин-ДП плюс 2 грн., сегодня ожидается еще плюс 2-3… Первая волна удорожания горючего обусловлена именно НДС, поскольку его уплачивают во время продажи. Акциз должен отработать по ценам во второй половине месяца. Поскольку рынок импортировал большие объемы продукта в мае-июне с низкой ставкой акциза. По мере того как объемы запасов со "старым" акцизом будут замещаться новыми объемами с высокой ставкой, будет происходить интеграция в цену", – заявил эксперт.

Он отметил, что больше всего повышение налогов скажется на ценах бензина, ведь акциз на этот вид топлива вырос более чем вдвое.

До конца недели новые цены установятся на дизельное топливо и автогаз. А вот итоги влияния повышения налогов на цены можно будет подводить только в конце месяца.