Мир В США водитель обеспечил себе безбедную жизнь благодаря старой находке в машине

2018-12-26 17:06 150

В Америке 51-летний житель штата Мичиган Питер Делюка обнаружил, что выиграл миллион долларов с помощью лотерейного билеты, который он потерял в автомобиле. Об этом сообщили на официальном сайте лотереи штата.

Мужчина купил лотерейный билет еще в октябре текущего года, но почти сразу забыл о нем. Спустя два месяца он нашел его в машине и зашел в супермаркет, чтобы проверить выигрыш.

"Продавщица отсканировала его и сказала, что такой большой выигрыш она выплатить не может. Она распечатала номера с картинки, чтобы я сам проверил билет и узнал, сколько выиграл", - отметил победитель.

Стоит отметить, что совпадали все пять номеров, которые выпали во время розыгрыша.

В итоге Делюка стал обладателем джекпота в сумму миллион долларов.

"Я до сих пор не вполне осознал свою победу, но чувствую себя спокойнее, понимая, что меня ждет более комфортная старость, когда решу уйти на покой", - добавил счастливый мужчина.