Украина «Укравтодор» рассказал про ситуацию на дорогах Украины

2018-12-26 17:08 174

 

В «Укравтодоре» рассказали о состоянии проезда по дорогам государственного значения по состоянию на 15:15.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Сообщается, что ситуация на дороге М-03 в Полтавской области остается сложной. Из-за ситуации на дорогах Полтавской области с 14:00 26 декабря въезд в область закрыт для всех видов транспорта. В области заторы ликвидированы на автомобильной дороге Р-42 Лубны-Миргород-Опошня и Т-17-16 Хорол-Семеновка-Кременчуг.

Самая сложная ситуация сохраняется на М-03 Киев-Харьков и на Н-08 Борисполь-Днепр-Запорожье-Мариуполь. По всей области привлечено более 100 единиц техники облавтодора и подрядных организаций. Для ускорения расчистки указанных дорог введено временное ограничение на подъезд со стороны Киевской, Харьковской и Кировоградской областей (по М-22).

В Кировоградской области сохраняется ограничение движения для всех видов транспортных средств на дороге М-04 на участке Знаменка-Александрия и М-13 Кировоград-Платоново.

В Черкасской области сохраняется ограничение движения для тяжеловесного и общественного транспорта на дорогах государственного значения Н-01 Киев-Знаменка, км 123 + 850 — 241 + 622, Н-08 Борисполь-Днепр-Запорожье-Мариуполь, км 81 + 300 — 169 +117.

В Днепропетровской области проезд по дорогам государственного значения обеспечен. Уже сняты все ограничения в движении по автомобильным дорогам государственного значения М-04 Знаменка-Луганск-Изварино, км 72 + 088-151 + 680, Н-08 Борисполь-Днепр-Запорожье- Мариуполь, км 296+ 735 — 370 + 915, Н-23 Кропивницкий-Кривой Рог-Запорожье, км 81 + 735 — 105 + 313.

В «Укравтодоре» отметили, что проезд на других дорогах государственного значения обеспечен.

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