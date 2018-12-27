Украина КАРТА Сутки в зоне ООС: Чисто обстрелов снизилось, но запрещенное оружие применялось

2018-12-27 11:42 234

За минувшие сутки сепаратисты семь раз открывали огонь по позициям ВСУ, один раз применяли оружие, запрещенное Минскими соглашениями. ВСУ не понесли потерь.

Как сообщили в штабе операции Объединенных сил, незаконные вооруженные формирования обстреляли из минометов калибра 82 мм позиции в районе населенного пункта Гнутово на мариупольском направлении.

"Опорные пункты наших войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе поселков Красногоровка, Луганское, Пески – на донецком направлении и в районе населенного пункта Гнутово на мариупольском направлении", – говорится в сообщении.

В течение текущих суток враг открывал огонь из гранатометов систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Пищевик на мариупольском направлении.

По данным украинской разведки, ответным огнем два сепаратиста были убиты, еще один получил ранения.