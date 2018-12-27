Украина В феврале в Украине откроет новые рейсы австрийский лоукостер Laudamotion

2019-01-03 11:44 111

В Украину приходит еще один бюджетный авиаперевозчик. С 1 февраля 2019 года к нам начнет летать "дочка" авиакомпании Ryanair - австрийская Laudamotion.

Как сообщает ЦТС со ссылкой на авиационный портал Аustrianaviation, Laudamotion запускает рейсы из Вены в Штутгарт, Марракеш, на греческие острова Кос, Корфу, Закинтос, Родос, Миконос, Крит, а также в столицу Украины - Киев (Борисполь).

Рейсы будут выполняться пять раз в неделю - по понедельникам, вторникам, средам, четвергам и субботам.

Билеты на рейс Вена-Киев на сайте перевозчика пока не продаются.

Напомним, весной 2018 года Ryanair приобрел 24,9% акций Laudamotion с дальнейшим увеличением доли до 75%.

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